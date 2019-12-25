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В среду, 25 декабря, для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, днем на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Местами сохранится гололед, на дорогах местами гололедица.
Явления сохранятся до конца суток.
Ранее жителей региона
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