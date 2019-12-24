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Завершился первый этап строительства дороги, которая свяжет два Рязанских района,
Дорога Церлево — Чубарово протяженностью 5,5 километров напрямую соединит села двух районов: Чучковского и Сасовского. Отмечается, что подрядчик — ООО «СтройКапиталлГрупп» приступил к работе в октябре 2019 года.
«Ежедневно на объекте строительства работает 24 единицы тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, катки, самосвалы», — говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта — более 160 миллионов рублей. Работы планируют завершить к осени 2020 года.
Напомним, ранее появилась информация, что в 2019 году в Рязанской области
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