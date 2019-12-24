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18:51, 24 декабря 2019 329
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Завершился первый этап строительства дороги, которая свяжет два Рязанских района

Завершился первый этап строительства дороги, которая свяжет два Рязанских района

Завершился первый этап строительства дороги, которая свяжет два Рязанских района, сообщили на сайте регионального минтранса.

Дорога Церлево — Чубарово протяженностью 5,5 километров напрямую соединит села двух районов: Чучковского и Сасовского. Отмечается, что подрядчик — ООО «СтройКапиталлГрупп» приступил к работе в октябре 2019 года.

«Ежедневно на объекте строительства работает 24 единицы тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, катки, самосвалы», — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта — более 160 миллионов рублей. Работы планируют завершить к осени 2020 года.

Напомним, ранее появилась информация, что в 2019 году в Рязанской области начнут строить дорогу, которая свяжет Чучково и Пителино.


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