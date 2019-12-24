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17:12, 24 декабря 2019 255
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В Спасском районе появится молочная мега-ферма

В Спасском районе появится молочная мега-ферма

В Спасском районе появится молочная мега-ферма на 3,6 тысяч голов, пишет Sfera.fm.

Ферму планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Подрядной организацией выступила ООО «СК «Панорама».

Отмчается, что сейчас готовы фундаменты под доильно-молочный блок и телятник, также рабочие расчищают территорию под строительство двух коровников.

«Один из трех специальных комплексов уже готов, в нем сделали бетонные полы и почти завершили монтаж крыши», — говорится в сообщении.

Также введены в строй три из двенадцати сенажных ям и одна лагуна для навоза. В настоящий момент идет строительство цеха по производству комбикормов.

Соглашение о строительстве животноводческого комплекса было подписано в 2017 году, строительство началось весной 2019 года.


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