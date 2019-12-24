RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Спасском районе появится молочная мега-ферма на 3,6 тысяч голов,
Ферму планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Подрядной организацией выступила ООО «СК «Панорама».
Отмчается, что сейчас готовы фундаменты под доильно-молочный блок и телятник, также рабочие расчищают территорию под строительство двух коровников.
«Один из трех специальных комплексов уже готов, в нем сделали бетонные полы и почти завершили монтаж крыши», — говорится в сообщении.
Также введены в строй три из двенадцати сенажных ям и одна лагуна для навоза. В настоящий момент идет строительство цеха по производству комбикормов.
Соглашение о строительстве животноводческого комплекса было подписано в 2017 году, строительство началось весной 2019 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области появился новый памятник природы
|
cледующая новость →У бывшего прокурора Рязанской области, задержанного в Москве, нашли золотые слитки и люксовые часы
Наш бюджет — миллион рублей.