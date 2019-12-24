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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области на время новогодних праздников введут режим повышенной готовности. Он будет действовать со среды, 25 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов,
Режим повышенной готовности нужен для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также для предотвращения нарушения жизнедеятельности и обеспечения бесперебойной работы объектов экономики. Этот режим будет действовать до особого распоряжения.
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