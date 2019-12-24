В новогодние праздники в Рязань приедут звезды ТНТ

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Фото: Kinopoisk.ru
В субботу, 4 января, в Рязани приедут звезды ТНТ Стас Ярушин («Универ») и Владимир Селиванов («Реальные пацаны»). Об этом сообщил
Они выступят с музыкальной программой на Лыбедском бульваре.
Все гости праздника увидят два концерта, также на площадке будут работать «интерактивные развлечения» от ТНТ.
Участники получат новогодние подарки. Кроме того, около сцены расположится фотозона, где гости смогут сделать снимки с приглашенными звездами.
Начало мероприятия в 14:00.
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