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21:31, 24 декабря 2019 237
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Рязанцы помолятся перед иконой времен нашествия Батыя

Рязанцы помолятся перед иконой времен нашествия Батыя

Фото: Pixabay.com

Рязанцы помолятся перед иконой времен нашествия Батыя. Молебен перед древним образом Феодотьевской Богоматери совершат в воскресенье, 29 декабря, в Архангельском соборе. Начало в 12:00.

В епархии отметили, что перед этой иконой молились еще жители Старой Рязани. Она сильно пострадала во время монгольского нашествия и на несколько веков исчезла.

«Икона явилась в местечке Торчино близ Феодотьево. Это село и дало название образу, по молитвам перед которым совершалось множество чудес и исцелений, — пояснили в епархии. — Жители Рязани издревле чтят Феодотьевскую икону. Празднование ей совершается 15 июля, оно было установлено в 1618 году в память избавления Рязани от нашествия разбойничьих отрядов запорожских казаков».

Образ сейчас находится в епархиальном музее «Древлехранилище».


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