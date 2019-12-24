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Фото: Pixabay.com
Рязанцы помолятся перед иконой времен нашествия Батыя. Молебен перед древним образом Феодотьевской Богоматери совершат в воскресенье, 29 декабря, в Архангельском соборе. Начало в 12:00.
В епархии отметили, что перед этой иконой молились еще жители Старой Рязани. Она сильно пострадала во время монгольского нашествия и на несколько веков исчезла.
«Икона явилась в местечке Торчино близ Феодотьево. Это село и дало название образу, по молитвам перед которым совершалось множество чудес и исцелений, — пояснили в епархии. — Жители Рязани издревле чтят Феодотьевскую икону. Празднование ей совершается 15 июля, оно было установлено в 1618 году в память избавления Рязани от нашествия разбойничьих отрядов запорожских казаков».
Образ сейчас находится в епархиальном музее «Древлехранилище».
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