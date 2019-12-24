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Полиция начала искать вандала, который сломал надпись «Рязань 2020». Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве отметили, что факт порчи букв арт-объекта зарегистрирован, проводится проверка.
Напомним, надпись «Рязань 2020» «
Позже оказалось, что ночью неизвестный сломал их. Произошедшее
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