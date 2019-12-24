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14:06, 24 декабря 2019 306
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Полиция начала искать вандала, который сломал надпись «Рязань 2020»

Полиция начала искать вандала, который сломал надпись «Рязань 2020»

Полиция начала искать вандала, который сломал надпись «Рязань 2020». Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что факт порчи букв арт-объекта зарегистрирован, проводится проверка.

Напомним, надпись «Рязань 2020» «потеряла» три буквы.

Позже оказалось, что ночью неизвестный сломал их. Произошедшее попало на видео.


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