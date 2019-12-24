Ночью с рязанских улиц вывезли более 60 кубометров грязи

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В ночь на вторник, 24 декабря, с рязанских улиц вывезли более 60 кубометров грязи. Об этом сообщили на
Грязь убрали с улиц Солнечная, Каширина, Ленинского Комсомола, Петрова, а также с площади Соборной и Голенчинского шоссе.
Также отчистить планируют улицы Интернациональную, Бирюзова, 1-ая Красную.
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