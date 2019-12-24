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Фото: Pixabay.com
Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу снюсов, в том числе в интернете. Премьер-министр также поручил внепланово проверить торговые точки для «предотвращения возможной реализации» некурительной никотиносодержащей продукции, написал он во «
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Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота никотиносодержащих смесей, продающихся под видом карамели, леденцов или жевательной резинки.
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