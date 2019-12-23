В Рязани появились мошенники, предлагающие платно проверить организации

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В Рязани появились мошенники, которые звонят в организации от имени управления по делам ГО и ЧС и предлагают проверить организации по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в мэрии.
Там отметили, что рязанцам начали поступать звонки от неизвестных, которые предлагают «пакет платных услуг» по подготовке к предстоящим проверкам.
В мэрии попросили «не верить информации, поступающей от неизвестных лиц».
«Для уточнения всех вопросов необходимо обращаться в адрес МКУ „Управление по делам ГОЧС Рязани“: 44-34-39. Методическая помощь организациям предоставляется бесплатно», — добавили в сообщении.
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