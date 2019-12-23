Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

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Совфед попросит правительство России приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Обращение рассмотрят на пленарном заседании в понедельник, 23 декабря, пишут
Он полагает, что эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.
Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
«Рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки. При этом популярность у ребят в таких „конфетах“ в семь раз выше, чем у взрослых», — добавил он.
«Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков», — сказал Рязанский.
Он отметил, что парламентарии просят кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.
«Мы готовы подключиться к законодательной работе и участвовать в разработке поправок», — сказал сенатор.
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