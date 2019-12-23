Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:09, 23 декабря 2019 256
 0    0

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Совфед попросит правительство России приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Обращение рассмотрят на пленарном заседании в понедельник, 23 декабря, пишут РИА Новости со ссылкой на главу соцкомитета СФ Валерия Рязанского.

Он полагает, что эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.

«Рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки. При этом популярность у ребят в таких „конфетах“ в семь раз выше, чем у взрослых», — добавил он.

«Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков», — сказал Рязанский.

Он отметил, что парламентарии просят кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

«Мы готовы подключиться к законодательной работе и участвовать в разработке поправок», — сказал сенатор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 529
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 172
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 17 905
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 199
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 3 705
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум