По Рязани начал ходить новогодний автобус

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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 23 декабря, по городу начал ходить «Рязморобус». Об этом сообщил
Автобус ходит по маршруту: «ТРЦ „М5 Молл“ — Таможня — площадь Победы — площадь Ленина — площадь Театральная — художественный музей — Лесопарк» и обратно в том же порядке.
«Рязморобус» украсили в новогоднем стиле. На остановках из автобуса выходят музыканты «Brass Brothers», одетые в Дедов Морозов, и исполняют новогодние песни.
«Рязморобус» выезжает примерно в 16:00 и продолжает работу до 20:00.
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