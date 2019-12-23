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14:32, 23 декабря 2019 341
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Губернатор рассказал о строительстве дорожных развязок в Рязани

Губернатор рассказал о строительстве дорожных развязок в Рязани

Губернатор Николай Любимов рассказал о новых дорожных развязках в Рязани. В понедельник, 23 декабря, на пресс-конференции политик поделился планами нового строительства.

По его словам, самый актуальный проект — продолжение Южного обхода Рязани. В 2019 году уже началось проектирование объекта. В 2020 году планируется выкуп земельных участков и выход на строительство.

«Дорога позволит выводить транзитный транспорт из города полностью», — сказал Любимов.

Также регион рассматривает государственно-частное партнерство при строительстве продолжения Северного обхода в Рязани с выводом его на Московском шоссе.

Остается в планах и дублер Московском шоссе с выездом в Мервине.

«Главархитектура готовит документы. Где будут проходить трассы, все уже в курсе», — заключил политик.


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