Губернатор рассказал о строительстве дорожных развязок в Рязани

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Губернатор Николай Любимов рассказал о новых дорожных развязках в Рязани. В понедельник, 23 декабря, на
По его словам, самый актуальный проект —
«Дорога позволит выводить транзитный транспорт из города полностью», — сказал Любимов.
Также регион рассматривает государственно-частное партнерство при
Остается в планах и
«Главархитектура готовит документы. Где будут проходить трассы, все уже в курсе», — заключил политик.
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