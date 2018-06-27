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15:31, 27 июня 2018 1 170
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Продолжение Северного обхода Рязани будет платным — минтранс 1

Продолжение Северного обхода Рязани будет платным — минтранс

Продолжение Северного обхода Рязани будет платным. Об этом в эфире программы «Поговорим» сообщил министр транспорта Андрей Савичев.

По его словам, за проезд по некоторым участкам дороги придется заплатить.

«Сейчас оценивается экономическая эффективность дороги, взаимодействие с инвестором и федеральная поддержка государства», — рассказал министр.

Он отметил, что регион сможет получить федеральные деньги только при государственно-частном партнерстве с инвестором, которое предусматривает платные участки дороги.

«Подобный опыт применяется во многих регионах страны», — заключил Савичев.

Напомним, регион подписал соглашение с инвестором о строительстве второго и третьего этапа Северного обхода Рязани. Работы проведут в 2021—2025 годах, примерная протяженность участков составит 32,2 км, объем инвестиций — 23,4 млрд рублей.

Ранее в областном минтрансе представляли потенциальную схему новой дороги.


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