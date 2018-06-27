Продолжение Северного обхода Рязани будет платным. Об этом в эфире программы «Поговорим» сообщил министр транспорта Андрей Савичев.
По его словам, за проезд по некоторым участкам дороги придется заплатить.
«Сейчас оценивается экономическая эффективность дороги, взаимодействие с инвестором и федеральная поддержка государства», — рассказал министр.
Он отметил, что регион сможет получить федеральные деньги только при государственно-частном партнерстве с инвестором, которое предусматривает платные участки дороги.
«Подобный опыт применяется во многих регионах страны», — заключил Савичев.
Напомним, регион
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