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Фото: Pixabay.com
Рязанский минтранс обратился к водителям в преддверии Нового года. В ведомстве предупредили, что перед праздниками на дорогах увеличивается число автомобилей и резко возрастает количество ДТП.
Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость в зависимости от погоды, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и «быть предельно внимательными в местах организованного выхода пешеходов, особенно детей».
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