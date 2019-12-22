RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На Северной окружной «легковушке» снесло капот в результате ДТП. Видео с места аварии RZN.info прислал очевидец.
ДТП произошло в субботу, 21 декабря. По предварительной информации, автомобиль столкнулся с Niva Chevrolet.
На место происшествия приехала полиция.
Информация о произошедшем уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец стал участником шоу «Дом 2»
|
cледующая новость →Гендиректор «Россети Центр» поздравил рязанцев с Днем энергетика
Наш бюджет — миллион рублей.