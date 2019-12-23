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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии на Северной окружной пострадала пассажирка иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в субботу, 21 декабря, на 185-м километре трассы М-5. Автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 33-летнего мужчины столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Chevrolet Niva, за рулем которой находился 52-летний водитель.
В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка Volkswagen. Она обращалась в больницу.
Напомним, ранее появилось
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