Мэр Рязани съездила на елку в Мервино

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Елена Сорокина съездила на елку в Мервино. Мэра Рязани на праздник пригласили местные жители,
Праздник «Дед Мороз в гостях у ТОС» устроили в субботу, 21 декабря. Сорокина поздравила активистов ТОС с победой в муниципальном этапе конкурса местных инициатив. Их проект вместе с рядом других представит Рязань в областном этапе отбора.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский минтранс обратился к водителям в преддверии Нового года
|
cледующая новость →Жителя Подмосковья отправили в рязанскую колонию за найденные наркотики
Наш бюджет — миллион рублей.