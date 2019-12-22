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11:51, 22 декабря 2019 113

Гендиректор «Россети Центр» поздравил рязанцев с Днем энергетика

Гендиректор «Россети Центр» поздравил рязанцев с Днем энергетика

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил рязанцев с Днем энергетика. В сообщении он отметил, что энергетическая отрасль важна и значима для России.

«Ваш вклад в развитие отрасли, обеспечение энергетической безопасности страны и комфортных условий проживания жителей 20 регионов страны неоценим», — сказал Маковский.

Он отметил, что впереди у энергетиков «большие дела и планы».

«Уверен, все намеченные цели будет достигнуты. Залогом тому — большая, единая, дружная, сильная команда энергетиков „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжья“», — добавил Маковский.

Он пожелал энергетикам сил для реализации планов, успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.


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