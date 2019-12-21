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20:59, 21 декабря 2019 671
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В Рязани отметили 105-ю годовщину дальней авиации

В Рязани отметили 105-ю годовщину дальней авиации

В субботу, 21 декабря, в Рязани отметили 105-ю годовщину дальней авиации. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Личный состав 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации и 203-го отдельного гвардейского авиационного полка самолетов-заправщиков прошли маршем по аллее Белякова.

Военнослужащих поздравила глава горадминистрации Елена Сорокина и ее заместитель Владимир Бурмистров.

«Я сердечно поздравляю всех, кто служил и служит в авиации — летчиков, штурманов, инженерно-технический состав, военнослужащих подразделений обеспечения. Особые слова благодарности ветеранам, а также семьям, которые верят и ждут родных из полетов и дальних командировок», — обратился он к военнослужащим.

На празднике наградили летный и инженерно-технический состав. После этого прошел концерт в детской школе искусств №9.


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