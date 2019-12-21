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В субботу, 21 декабря, в Рязани отметили 105-ю годовщину дальней авиации. Об этом сообщил
Личный состав 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации и 203-го отдельного гвардейского авиационного полка самолетов-заправщиков прошли маршем по аллее Белякова.
Военнослужащих поздравила глава горадминистрации Елена Сорокина и ее заместитель Владимир Бурмистров.
«Я сердечно поздравляю всех, кто служил и служит в авиации — летчиков, штурманов, инженерно-технический состав, военнослужащих подразделений обеспечения. Особые слова благодарности ветеранам, а также семьям, которые верят и ждут родных из полетов и дальних командировок», — обратился он к военнослужащим.
На празднике наградили летный и инженерно-технический состав. После этого прошел концерт в детской школе искусств №9.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.