Рязанцы проголосовали за лучший пирожок самый вкусный пирожок

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 21 декабря, на улице Почтовой в Рязани прошел фестиваль «ПирожОК 2020». Для гостей приготовили угощения, дегустации, мастер-классы и концерт рязанских артистов.
Вдоль Почтовой улицы работали 14 ярмарочных домиков, в которых можно было попробовать пирожки и другую хлебобулочную продукцию.
Кафе и пекарни Рязани соревновались за звания «Самого вкусного рязанского пирожка» и «Самого красивого пирога». За них можно было проголосовать в интернете.
Победителей наградила глава гордумы Юлия Рокотянская.
В номинации «Самый вкусный рязанский пирожок» стала продукция МП «Детское питание», в номинации «Самый красивый пирог» награду получила столовая «По Щучьему велению».
Победители получили сертификаты на 20 тысяч рублей на покупку муки.
© RZN.info
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