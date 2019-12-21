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17:57, 21 декабря 2019 758
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Рязанцы проголосовали за лучший пирожок самый вкусный пирожок

Рязанцы проголосовали за лучший пирожок самый вкусный пирожок

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 21 декабря, на улице Почтовой в Рязани прошел фестиваль «ПирожОК 2020». Для гостей приготовили угощения, дегустации, мастер-классы и концерт рязанских артистов.

Вдоль Почтовой улицы работали 14 ярмарочных домиков, в которых можно было попробовать пирожки и другую хлебобулочную продукцию.

Кафе и пекарни Рязани соревновались за звания «Самого вкусного рязанского пирожка» и «Самого красивого пирога». За них можно было проголосовать в интернете.

Победителей наградила глава гордумы Юлия Рокотянская.

В номинации «Самый вкусный рязанский пирожок» стала продукция МП «Детское питание», в номинации «Самый красивый пирог» награду получила столовая «По Щучьему велению».

Победители получили сертификаты на 20 тысяч рублей на покупку муки.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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