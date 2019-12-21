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Фото: Правительство Рязанской области
Зампред рязанского правительства Анна Рослякова заняла третье место на соревнованиях по стрельбе из штатного оружия на Кубок командующего войсками Западного военного округа. Об этом
Рослякова представляла область на сборах глав субъектов по работе межведомственных координирующих структур в Санкт-Петербурге. Их впервые проводил штаб Западного военного округа.
Участники сборов изучили возможности центра управления штаба округа по координации и взаимодействию с органами власти, а также посмотрели на тренировку дежурной смены по разрешению кризисной ситуации, посетили тактико-специальные занятия и выставку вооружения и военной техники.
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