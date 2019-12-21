Мэрия отчиталась об уборке рязанских дорог

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на субботу, 21 декабря, в Рязани убрали дороги на нескольких улицах. Об этом сообщил
В ночь с 20 на 21 декабря уборка прошла на улицах Грибоедова, Зубковой, Циолковского, Введенской, а также проезда Яблочкова, Московского шоссе, площадях Свободы и Мичурина.
К работам привлекли 57 единиц техники. Всего с мест уборки вывезли 59 кубометров мусора.
Также участки улиц Шевченко, Интернациональной, Ленинского Комсомола, Молодцова, Дзержинского, Гагарина, Высоковольтной, Татарской, 2-ая Линии, Весенней обработали песко-соляной смесью и противоледным реагентом.
Всего в работах поучаствовали 76 единиц техники и 196 работников.
В Рязани также заменили 21 лампу уличного освещения, отремонтировали 41 светильник, перетянули 525 метров проводов, заменили 70 ламп в иллюминации и отремонтировали 10 элементов.
Помимо этого, в городе
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