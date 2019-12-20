Вжух и… Рязанский рыбак снял на видео, как хорек ворует у него улов

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Фото: Издательство «Пресса»
Рыбак Александр Ломов снял на видео, как хорек ворует у него улов. Ролик мужчина опубликовал в соцсети.
Ломов рассказал издательству «
«Я думаю, что наш зверь — это хорек. Частенько его тут вижу. Подкармливают его рыбаки, — пояснил Ломов. — Вот и в этот раз оставил ему мелкую рыбешку по лункам, он ее всю в кусты утащил».
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