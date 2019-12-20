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В рязанской ОКБ установили новый аппарат для диагностики сосудистой системы — ангиограф. Об этом сообщил
Для прибора подготовили помещение, которое объединяет рентгеноперационную и реанимацию. Теперь они расположены рядом с отделением неотложной кардиологии. Сделано это для того, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями быстрее получали помощь специалистов.
«Здание больницы построено 37 лет назад, и не все инженерные решения того времени отвечают современным требованиям, поэтому мы провели реконструкцию. Есть объективный показатель качественного лечения инфаркта — это так называемый дверь-баллон. Он показывает время, которое прошло от госпитализации пациента до введения ему баллона в коронарную артерию. Европейский стандарт — 40 минут. Благодаря новой логистике мы достигли 30-минутного показателя», — сообщил главврач Дмитрий Хубезов.
Специалисты предполагают, что новый комплекс вместе с уже установленным оборудованием поможет спасти в полтора раза больше людей в следующем году.
Из преимуществ нового прибора — возможность сделать внутрисосудистое УЗИ с минимальным облучением врачей и пациентов. Качество изображения при этом значительно улучшено, а значит, специалистам легче добраться к самому мелкому сосуду, чтобы провести лечение аневризм.
Аппарат поступил в больницу в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.