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14:35, 20 декабря 2019 280
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В рязанской ОКБ установили новый аппарат для диагностики сосудистой системы

В рязанской ОКБ установили новый аппарат для диагностики сосудистой системы

В рязанской ОКБ установили новый аппарат для диагностики сосудистой системы — ангиограф. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Для прибора подготовили помещение, которое объединяет рентгеноперационную и реанимацию. Теперь они расположены рядом с отделением неотложной кардиологии. Сделано это для того, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями быстрее получали помощь специалистов.

«Здание больницы построено 37 лет назад, и не все инженерные решения того времени отвечают современным требованиям, поэтому мы провели реконструкцию. Есть объективный показатель качественного лечения инфаркта — это так называемый дверь-баллон. Он показывает время, которое прошло от госпитализации пациента до введения ему баллона в коронарную артерию. Европейский стандарт — 40 минут. Благодаря новой логистике мы достигли 30-минутного показателя», — сообщил главврач Дмитрий Хубезов.

Специалисты предполагают, что новый комплекс вместе с уже установленным оборудованием поможет спасти в полтора раза больше людей в следующем году.

Из преимуществ нового прибора — возможность сделать внутрисосудистое УЗИ с минимальным облучением врачей и пациентов. Качество изображения при этом значительно улучшено, а значит, специалистам легче добраться к самому мелкому сосуду, чтобы провести лечение аневризм.

Аппарат поступил в больницу в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».


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