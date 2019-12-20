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В преддверии Нового года в Рязани для воспитанников интернатов организовали новогодний праздник. Об этом сообщили в горадминистрации.
Акцию «Елка с ложкой» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей, провели в театре кукол в четверг, 19 декабря.
Детям устроили вечер в гостях у Деда Мороза и его помощников с играми у елки, кулинарными мастер-классами, театральным спектаклем и чаепитием с традиционными новогодними угощениями и гостинцами от кафе и ресторанов города.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.