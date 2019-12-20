В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

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С 1 января 2020 года в России повысят цены на водку, коньяк и ликероводочные изделия. Соответствующий приказ
Цена на водку вырастет на 7% и составит 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
Стоимость коньяка увеличится более чем на 11% и составит 433 рубля за 0,5 литра.
Цена на бренди составит 315 рублей.
Помимо этого, впервые с 2015 года повышается цена на этиловый спирт. Она составит 57 рублей за литр.
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