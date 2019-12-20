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18:02, 20 декабря 2019 243
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В 2019 году в Рязанской области отремонтировали 166 километров дорог

В 2019 году в Рязанской области отремонтировали 166 километров дорог

В 2019 году в Рязанской области отремонтировали 166 километров дорог. итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили в пятницу, 20 декабря, сообщил сайт регионального правительства.

Всего отремонтировали 140 километров региональных трасс и 25 километров дорог местного значения (в том числе в областном центре — 15,8 километров). Уложено почти полтора миллиона квадратных метров асфальтобетона и нанесено около девяноста тысяч квадратных метров дорожной разметки.

Кроме того, установлено 3615 дорожных знаков, построено 25 километров линий электроосвещения в 15 населенных пунктах, заменено и установлено девять километров барьерных и 6,5 километров пешеходных ограждений, устроена 31 искусственная неровность.

Также установлено и модернизировано четыре светофора. На 20 декабря все объекты 2019 года приняты заказчиком.

Общий бюджет нацпроекта «БКАД» на 2019 год составил 2 671 690 900 рублей.


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