Рязань впервые присоединится ко всемирному Дню короткометражного кино

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Фото: Pixabay.com
20 и 21 декабря 2019 года Рязань впервые присоединится к всемирному Дню короткометражного кино, сообщили организаторы.
Мероприятия запланировали на трех площадках: Точка Кипения, Музей истории молодежного движения и Детская школа искусств №2 в Недостоеве.
Там пройдут четыре показа программ:
Вход на все программы свободный.
Начало:
Полную программу можно посмортеть
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.