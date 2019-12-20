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18:46, 20 декабря 2019 212
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Рязань впервые присоединится ко всемирному Дню короткометражного кино

Рязань впервые присоединится ко всемирному Дню короткометражного кино

Фото: Pixabay.com

20 и 21 декабря 2019 года Рязань впервые присоединится к всемирному Дню короткометражного кино, сообщили организаторы.

Мероприятия запланировали на трех площадках: Точка Кипения, Музей истории молодежного движения и Детская школа искусств №2 в Недостоеве.

Там пройдут четыре показа программ:

  • «Звезды в коротком метре»,
  • «Фестивальное кино»,
  • «Международная программа»
  • и «Семейное кино».

Вход на все программы свободный.

Начало:

  • 20 декабря в Точке Кипения в 20:00
  • 21 декабря в Школе искусств №2 в 12:00
  • 21 декабря в Музее истории молодежного движения в 19:00 и в 21:00

Полную программу можно посмортеть здесь.


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