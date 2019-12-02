В Рязани закрыли на карантин классы в четырех школах

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Фото: Pixabay.com
В Рязани закрыли на карантин одиннадцать классов в четырех школах и одной группе детсада в Касимовском районе. Об этом
С 25 ноября по 1 декабря специалисты зафиксировали сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Случаев гриппа не выявили.
Показатель заболеваемости по области на 5,1% ниже эпидемического порога, в Рязани — на уровне эпидемического порога. Большая часть заболевших — дети (75,7%).
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.