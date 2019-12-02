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13:51, 2 декабря 2019 368
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В Рязани закрыли на карантин классы в четырех школах

В Рязани закрыли на карантин классы в четырех школах

Фото: Pixabay.com

В Рязани закрыли на карантин одиннадцать классов в четырех школах и одной группе детсада в Касимовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 25 ноября по 1 декабря специалисты зафиксировали сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Случаев гриппа не выявили.

Показатель заболеваемости по области на 5,1% ниже эпидемического порога, в Рязани — на уровне эпидемического порога. Большая часть заболевших — дети (75,7%).


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