В Братске проверят сотрудницу скорой помощи, которая «загуглила» диагноз пациенту

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В Братске проверят сотрудницу скорой помощи, которая начала искать в поисковике Google диагноз пациенту. Служебное расследование начало министерство здравоохранения Иркутской области, пишет
«На текущий момент известно, что такой вызов был 28 ноября. Бригада приехала менее чем за 20 минут после вызова. Помощь ребенку оказывал не фельдшер, а врач-педиатр. Изучается амбулаторная карта ребенка, анализируется назначенное лечение», — сообщил собеседник агентства.
По словам замминистра области, сейчас студентов в вузах учат использовать интернет в работе, например, при поиске синонимов наименований лекарственных препаратов.
«Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами. Что именно зачитывает доктор на видеозаписи, практически не слышно, очень трудно разобрать, о чем вообще идет речь», — пояснила Галина Синькова.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.