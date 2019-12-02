Стали известны рязанские предприятия-банкроты с долгами по зарплате

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Фото: Pixabay.com
Одиннадцать предприятий Рязани и области, находящихся в стадии банкротства, имеют задолженность по выдаче заработной платы. Об этом в понедельник, 2 декабря, RZN.info сообщили источники в региональном Росреестре. Представители этой структуры входят в межведомственную комиссию Рязанской области по легализации трудовых отношений, ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате взносов в государственные внебюджетные фонды.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.