Рязанцу, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор

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Рязанцу, сбившему пешехода насмерть, вынесли приговор, сообщил
Осенью 2017 года на улице Центральной в селе Гавриловское Спасского района водитель превысил скорость более чем на 20 километров в час и сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу рядом с «зеброй».
От полученных травм пострадавший скончался.
Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему три года колонии-поселения.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших родственников.
Приговор не вступил в законную силу.
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