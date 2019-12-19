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Фото: Pixabay.com
Воронежцам предложили поучаствовать в параде Дедов Морозов. Его устроят 21 декабря на площади Ленина,
Парад откроет серию новогодних праздников. Для участия в нем нужно отправить заявку на электронную почту:
Горожан в костюмах Дедов Морозов ждут в 11:45 в Кольцовском сквере.
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