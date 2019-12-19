В Воронеже следователя заподозрили в фальсификации доказательств

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В Воронеже бывшего следователя на два месяца арестовали по делу о фальсификации доказательств, пишет портал
Женщина фальсифицировала доказательства «по находящемуся у нее в производстве уголовному делу о тяжком преступлении».
По данным «Коммерсантъ-Черноземье», речь может идти о расследовании резонансного дела в отношении Максима Болтенкова, осуждённого в сентябре этого года на 11 лет по ряду статей, среди которых покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничество организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии суда, один из участников преступной группы обращался в центр продаж автосалонов, представляясь сотрудником департамента аграрной политики Воронежской области, и сообщал о намерении приобрести автомобиль. После чего похищал транспортные средства, пользуясь поддельными документами.
Расследование по этому делу вела Надежда Мельситова.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.