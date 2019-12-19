В Рязани обсудили итоги года по реализации комплекса ГТО в регионе

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В четверг, 19 декабря, в правительстве Рязанской области прошло заседание комиссии по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории региона. Совещание провел министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.
Участники подвели итоги реализации комплекса ГТО в 2019 году. Владислав Фролов отметил, что сейчас более 430 тысяч жителей Рязанской области систематически занимаются физической культурой и спортом, из них свыше 20 тысяч человек уже выполнили нормативы на знаки отличия комплекса ГТО.
Министр спорта региона отметил, что согласно рейтингу ГТО, составленному Минспортом России, Рязанская область занимает 17 место среди 85 субъектов Российской Федерации.
Отмечается, что в регионе успешно работают 32 центра тестирования и областной оператор комплекса ГТО — ГАУ РО «СШ по зимним видам спорта «Алмаз».
В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» нацпроекта «Демография» в районах области открыли 13 малых спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов ГТО. В следующем году в муниципальных образованиях появятся еще семь подобных объектов.
На заседании отметили, что с 1 января 2020 года отчетный период для всех возрастных групп комплекса ГТО будет единым и будет продолжаться с 1 января до 31 декабря отчетного года.
«Решение было принято с целью исключения путаницы в формировании статической отчетности, приведения комплекса к единообразию, а также в целях увеличения срока подготовки и выполнения нормативов обучающихся в образовательных организациях», — объяснили в региональном минспорте.
Там рассказали, что по итогам отчетного периода превышен показатель доли граждан, выполнивших нормативы ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в тестировании: он составил 64,5% при плане в 35%.
Участники заседания обсудили меры по привлечению жителей Рязанской области к систематически занятиям физической культурой и спортом, а также к участию в проекте «Готов к труду и обороне».
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