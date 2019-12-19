Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:27, 19 декабря 2019 296

В Рязани обсудили итоги года по реализации комплекса ГТО в регионе

В Рязани обсудили итоги года по реализации комплекса ГТО в регионе

В четверг, 19 декабря, в правительстве Рязанской области прошло заседание комиссии по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории региона. Совещание провел министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Участники подвели итоги реализации комплекса ГТО в 2019 году. Владислав Фролов отметил, что сейчас более 430 тысяч жителей Рязанской области систематически занимаются физической культурой и спортом, из них свыше 20 тысяч человек уже выполнили нормативы на знаки отличия комплекса ГТО.

Министр спорта региона отметил, что согласно рейтингу ГТО, составленному Минспортом России, Рязанская область занимает 17 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что в регионе успешно работают 32 центра тестирования и областной оператор комплекса ГТО — ГАУ РО «СШ по зимним видам спорта «Алмаз».

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» нацпроекта «Демография» в районах области открыли 13 малых спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов ГТО. В следующем году в муниципальных образованиях появятся еще семь подобных объектов.

На заседании отметили, что с 1 января 2020 года отчетный период для всех возрастных групп комплекса ГТО будет единым и будет продолжаться с 1 января до 31 декабря отчетного года.

«Решение было принято с целью исключения путаницы в формировании статической отчетности, приведения комплекса к единообразию, а также в целях увеличения срока подготовки и выполнения нормативов обучающихся в образовательных организациях», — объяснили в региональном минспорте.

Там рассказали, что по итогам отчетного периода превышен показатель доли граждан, выполнивших нормативы ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в тестировании: он составил 64,5% при плане в 35%.

Участники заседания обсудили меры по привлечению жителей Рязанской области к систематически занятиям физической культурой и спортом, а также к участию в проекте «Готов к труду и обороне».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 842
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 201
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 095
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 4 949
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 900
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум