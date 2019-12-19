Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:42, 19 декабря 2019 194
 0    0

В Рязани осудили изготовителя и сбытчика наркотиков

В Рязани осудили изготовителя и сбытчика наркотиков

В Рязани осудили 35-летнего Александра Тюхаева, который сбывал и изготавливал наркотики, сообщил облсуд.

Известно, что мужчина вместе объединился еще с несколькими злоумышленниками. Они производили наркотики и продавали их через интернет, используя «закладки».

Рязанец должен был искать и приспосабливать помещения, покупать оборудования и изготавливать наркотики. Кроме того, он сам помещал психотропные вещества в тайники. Кроме того, в конце февраля 2019 года Тюхаев приобрел и хранил наркотическое вещество в крупном размере для личного потребления.

Рязанский областной суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернета организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Мужчине назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 842
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 201
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 095
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 4 949
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 900
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум