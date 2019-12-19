В Рязани осудили изготовителя и сбытчика наркотиков

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В Рязани осудили 35-летнего Александра Тюхаева, который сбывал и изготавливал наркотики,
Известно, что мужчина вместе объединился еще с несколькими злоумышленниками. Они производили наркотики и продавали их через интернет, используя «закладки».
Рязанец должен был искать и приспосабливать помещения, покупать оборудования и изготавливать наркотики. Кроме того, он сам помещал психотропные вещества в тайники. Кроме того, в конце февраля 2019 года Тюхаев приобрел и хранил наркотическое вещество в крупном размере для личного потребления.
Рязанский областной суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернета организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Мужчине назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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