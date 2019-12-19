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Спасский подросток, убивший и закопавший женщину в снег, предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщил
Установлено, что ночью пьяный молодой человек увидел на заправке женщину и решил ее «проводить». Он догнал жертву у подъезда и ударил кулаком по голове. Когда потерпевшая упала, подросток ударил еще еще дважды, а затем не менее трех раз ранил в голову ножом.
Сочтя женщину мертвой, злоумышленник забрал у нее 300 рублей,
Известно, что женщина скончалась, находясь в сугробе.
Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемый за два дня украл более ста тысяч рублей из магазинов, а также деньги и продукты.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.
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