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15:46, 19 декабря 2019 769
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Парк за 100 миллионов рублей откроют в Сасове в субботу 1

Парк за 100 миллионов рублей откроют в Сасове в субботу

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 21 октября, в Сасове откроют спортивно-рекреационный «Парк Стрит» за 100 миллионов рублей, пишет ИД «Пресса».

«Все запланированные проектом работы выполнены. Мы установили освещение, лавочки и арт-объекты», — рассказал директор парка.

На территории сквера появись входные арки, постамент с самолетом Ан-2, пергола-качели и навес, а также веранда с танцплощадкой и сцена.

Глава администрации города отметила, что открытие парка состоится в 12:00 у центрального входа на улице Людмилы Зыкиной.

Напомним, Сасово получил 80 миллионов за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью от 20 до 50 тысяч человек». В апреле на сайте госзакупок разместили тендер на создание «Стрит парка» в гогроде.


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