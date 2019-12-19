Парк за 100 миллионов рублей откроют в Сасове в субботу

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 21 октября, в Сасове откроют спортивно-рекреационный «Парк Стрит» за 100 миллионов рублей,
«Все запланированные проектом работы выполнены. Мы установили освещение, лавочки и арт-объекты», — рассказал директор парка.
На территории сквера появись входные арки, постамент с самолетом Ан-2, пергола-качели и навес, а также веранда с танцплощадкой и сцена.
Глава администрации города отметила, что открытие парка состоится в 12:00 у центрального входа на улице Людмилы Зыкиной.
Напомним, Сасово
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