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В Солотче ограничили скорость движения. В поселке установили соответствующие знаки. Сюжет об этом показал телеканал «Город».
Журналисты рассказали, что ограничения ввели из-за смертельной аварии, произошедшей в сентябре на Монастырской площади. Местные жители после этого попросили собственника дороги установить ограничения.
Теперь около Монастырской площади ввели ограничение 20 километров в час, а по всему поселку — 40 километров в час.
В конце недели на площади появится «лежачий полицейский».
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.