В Рязанской области пенсионер три года развращал подростков

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В Рязанской области пенсионер развращал 14-летний подростков. Об этом сообщил
Установлено, что на протяжении трех лет житель Пронского района, познакомившийся с двумя подростками, показывал им видео порнографического характера, вел циничные разговоры на «взрослые темы», а также проявлял в их отношении «тактильные действия».
64-летний подсудимый свою вину в совершении преступления в суде отрицал.
«Однако, его виновность была установлена на основании совокупности доказательств, в том числе показаний потерпевших, осмотра его квартиры, результатов оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.
Суд назначил мужчине пять лет исправительной колонии строгого режима.
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