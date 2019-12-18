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В рязанском кардиодиспансере появился томограф за 50 миллионов рублей. Его купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил
Использование аппарата позволит реализовать современные неинвазивные методики исследования сердца. Он создает 128 изображений — срезов за половину секунды.
В настоящее время томограф работает в тестовом режиме. Первых пациентов начнут обследовать с января 2020 года.
«Это высококачественный томограф, он обладает большой разрешительной способностью, позволяет существенно ускорить процесс диагностики сердечных и ряда других заболеваний», — отметил главврач Александр Данилов.
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