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21:57, 18 декабря 2019 297
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В рязанском кардиодиспансере появился томограф за 50 миллионов

В рязанском кардиодиспансере появился томограф за 50 миллионов

В рязанском кардиодиспансере появился томограф за 50 миллионов рублей. Его купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил сайт регионального минздрава.

Использование аппарата позволит реализовать современные неинвазивные методики исследования сердца. Он создает 128 изображений — срезов за половину секунды.

В настоящее время томограф работает в тестовом режиме. Первых пациентов начнут обследовать с января 2020 года.

«Это высококачественный томограф, он обладает большой разрешительной способностью, позволяет существенно ускорить процесс диагностики сердечных и ряда других заболеваний», — отметил главврач Александр Данилов.


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