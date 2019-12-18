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В Рязани планируют открыть новый музей. Об этом стало известно в среду, 18 декабря, на комитете по муниципальной собственности гордумы.
Депутаты планируют включить в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подвал площадью 91,6 кв м на улице Горького № 59. Это позволит передать помещение без проведения торгов.
В подвале планируют разместить музей костюма.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.