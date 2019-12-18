ДТП под Рязанью с вылетом на «встречку» попало на видео

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ДТП в Рязанском районе, в котором пострадали семь человек, попало на видео. Ролик опубликован «ВКонтакте».
Авария
38-летний рязанец за рулем Mitsubishi Lancer не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с Lada Largus под управлением 63-летнего жителя Рязанской области.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.