При столкновении «Лады» и «Митсубиши» под Рязанью пострадали семь человек

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Фото: УГИБДД по Рязанской области
Во вторник, 17 декабря, в Рязанском районе между Мурмино и Семкино произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
38-летний рязанец за рулем Mitsubishi Lancer не справился с управлением и столкнулся с Lada Largus под управлением 63-летнего жителя Рязанской области. В результате ДТП пострадали семь человек. На место выехали полицейские.
Все обстоятельства уточняются.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.