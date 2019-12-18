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13:54, 18 декабря 2019 2 269
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31 декабря станет выходным днем в Рязанской области

31 декабря станет выходным днем в Рязанской области

31 декабря станет выходным днем в Рязанской области. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Николай Любимов.

Для госслужащих рабочий день 31 декабря 2019 года перенесли на субботу, 21 декабря.

«Изменения в рабочем графике коснутся государственных служащих регионального правительства, руководителям центральных исполнительных органов власти региона рекомендовано принять аналогичное решение», — говорится в сообщении.

Глава региона также порекомендовал принять такое же решение руководителям тех организаций и предприятий, где это возможно без нарушения техпроцессов.


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