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31 декабря станет выходным днем в Рязанской области. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Николай Любимов.
Для госслужащих рабочий день 31 декабря 2019 года перенесли на субботу, 21 декабря.
«Изменения в рабочем графике коснутся государственных служащих регионального правительства, руководителям центральных исполнительных органов власти региона рекомендовано принять аналогичное решение», — говорится в сообщении.
Глава региона также порекомендовал принять такое же решение руководителям тех организаций и предприятий, где это возможно без нарушения техпроцессов.
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