В Рязанском районе установили карантин по бешенству животных

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В селе Вышгород Рязанского района установили карантин по бешенству животных. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства во вторник, 17 декабря.
Заболевание обнаружили в частном доме № 8 на улице Школьной. Угрожаемой зоной объявили всю улицу. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома и дворы, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры будут действовать до 9 февраля 2020 года.
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