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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
В Рязанском кремле рассказали о новогоднем графике работы. Выходные в музее-заповеднике будут 30 декабря и 1 января,
31 декабря посетители смогут увидеть экспозиции: «По обычаю дедову», «Российское воинство», «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны», «Человек и природа» (работают до 17:00, касса — до 16:15).
Со 2 по 8 января можно помещать все экспозиции музея до 18:00. Билеты в кассе планируют продавать до 17:15.
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