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9:34, 17 декабря 2019 53
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В Рязанском кремле рассказали о новогоднем графике работы

В Рязанском кремле рассказали о новогоднем графике работы

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В Рязанском кремле рассказали о новогоднем графике работы. Выходные в музее-заповеднике будут 30 декабря и 1 января, сообщил его сайт.

31 декабря посетители смогут увидеть экспозиции: «По обычаю дедову», «Российское воинство», «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны», «Человек и природа» (работают до 17:00, касса — до 16:15).

Со 2 по 8 января можно помещать все экспозиции музея до 18:00. Билеты в кассе планируют продавать до 17:15.


© RZN.info

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