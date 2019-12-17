В РНПК открыли новую лабораторию

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть») открыли единый лабораторный корпус (ЕЛК). Новое здание посетили рязанские журналисты, они осмотрели помещения и оборудование.
По словам сотрудников испытательной лаборатории, одним из преимуществ четырехэтажной ЕЛК, построенной в рамках крупного инвестпроекта компании, стало объединение ранее разрозненных подразделений лаборатории со всего завода.
В беседе с журналистами менеджер управления качества и безопасности продукции ПАО «НК «Роснефть» Евгений Лопаткин, специально приехавший на церемонию открытия лаборатории, отметил, что в лабораторном корпусе применили принципиально новые подходы в организации контроля качества продукции, благодаря которой обеспечивается точный и оперативный анализ поступаемой нефти, компонентов и товарной продукции.
Он подчеркнул, что именно эти исследования помогут в производстве бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «
Также журналисты посетили группу моторных испытаний, где производится испытания по определению октановых и цетановых чисел топлив. «Методы изучения весьма разнообразны: здесь оценивается качество и характеристики топлива, начиная от «моторного» и заканчивая «исследовательским», — пояснил мастер товарной лаборатории АО «РНПК» Юрий Утюгов.
Лаборанты в других подразделениях лаборатории исследуют содержание в образцах топлива ароматических углеводородов, серы, концентрацию смол, а также оценивают фракционный состав, плотность, кислотность и другие важные показатели, благодаря которым удается постоянно улучшать качество выпускаемой продукции.
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