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Следком обязал мэрию установить фонари на месте убийства мигранта в Ворошиловке, сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что 9 декабря на улице Старореченской двум мигрантам подозреваемый
«Качественное городское освещение повышает безопасность, так как по статистике преступники реже нападают на своих жертв на хорошо освещенных участках», — рассказали в СК.
Мэру Рязани внесли представление с требованием устранить нарушение.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.