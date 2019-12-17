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11:46, 17 декабря 2019 414
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Следком обязал мэрию установить фонари на месте убийства мигранта в Ворошиловке 1

Следком обязал мэрию установить фонари на месте убийства мигранта в Ворошиловке

Следком обязал мэрию установить фонари на месте убийства мигранта в Ворошиловке, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что 9 декабря на улице Старореченской двум мигрантам подозреваемый нанес ножевые ранения. Один из потерпевших вскоре скончался. При осмотре места происшествия было установлено, что на территории фактически отсутствует освещение.

«Качественное городское освещение повышает безопасность, так как по статистике преступники реже нападают на своих жертв на хорошо освещенных участках», — рассказали в СК.

Мэру Рязани внесли представление с требованием устранить нарушение.


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